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"Я плакал на своей последней встрече с Юргеном Клоппом", - Лукас Лейва вспомнил прощание с Ливерпулем
Полузащитнику понравилась честность Клоппа
Photo by Peter Byrne/PA Images via Getty Images
Бывший игрок "Ливерпуля" Лукас Лейва вспомнил общение с Юргеном Клоппом и свой последний день проведённый в клубе. Футболист чувствовал, что его стиль игры не подходит тренеру,
Юрген пришёл, и я сыграл с ним много матчей, но я всегда чувствовал, что он собирается создать новую команду с новыми игроками и новым стилем игры. Я был достаточно умён, чтобы понять, что мой стиль игры не обязательно подойдёт ему, - сказал Лейва.
После у игрока было на руках предложение из Китая. Лейва подошёл к немецкому тренеру и всё объяснил. В свою очередь, Клопп не захотел его отпускать и пообещал, что полузащитник сыграет важную роль в клубе.
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Подходил к концу последний год игрока по контракту с "Ливерпулем", и он сказал: "В следующем году, если для тебя что-то хорошее подвернётся, я тебе помогу". Так и произошло.
В то межсезонье, когда "Лацио" обратился ко мне, я почувствовал, что это подходящий момент. "Ливерпуль" улетали в Гонконг днём, а утром поступило предложение от "Лацио". Немецкий тренер сказал: "Оставайся, делай всё, что нужно, не волнуйся, - сказал Лейва.
Это было эмоционально. Я плакал, и он тоже немного поплакал из-за уважения, которое мы испытывали друг к другу.
Лукас Лейва перешёл в "Лацио" за 5,7 млн евро.
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