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Клубы АПЛ выстроились в очередь за очередной сенсацией Серии А

Англия

Борьба за нападающего растёт

Клубы АПЛ выстроились в очередь за очередной сенсацией Серии А

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"Арсенал", "Челси" и "Астон Вилла" готовятся к борьбе за очередную сенсацию Серии А — талантливого 20-летнего нападающего "Болоньи", ставшего заменой для Джошуа Зиркзее, покинувшего клуб этим летом.

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Известно, что аргентинский нападающий "Болоньи" Сантьяго Кастро все больше привлекает к себе внимание английских топ-клубов, среди которых есть "Арсенал" и "Челси". Переход в один из клубов АПЛ следующим летом будет зависеть от стабильной формы игрока, что так же повлияет на трансферную стоимость нападающего.

В этом сезоне аргентинский форвард отметился тремя забитыми голами и одной результативной передачей в семи матчах чемпионата Италии.

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Болонья Арсенал (Лондон) Челси (Лондон)
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Источник:
TEAMtalk
Опубликовал: Андрей Журба
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