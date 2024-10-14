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Клубы АПЛ выстроились в очередь за очередной сенсацией Серии А
Борьба за нападающего растёт
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Арсенал", "Челси" и "Астон Вилла" готовятся к борьбе за очередную сенсацию Серии А — талантливого 20-летнего нападающего "Болоньи", ставшего заменой для Джошуа Зиркзее, покинувшего клуб этим летом.
Известно, что аргентинский нападающий "Болоньи" Сантьяго Кастро все больше привлекает к себе внимание английских топ-клубов, среди которых есть "Арсенал" и "Челси". Переход в один из клубов АПЛ следующим летом будет зависеть от стабильной формы игрока, что так же повлияет на трансферную стоимость нападающего.
В этом сезоне аргентинский форвард отметился тремя забитыми голами и одной результативной передачей в семи матчах чемпионата Италии.
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