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Челси сообщило о возвращении капитана команды к тренировкам
Защитник тренируется с командой
Фото: chelseafc.com
Официальный сайт "Челси" сообщил, что капитан клуба Рис Джеймс вернулся к тренировкам с командой.
В соцсетях клуба также выложили свежие фотографии с тренировки команды, на которых присутствует 25-летний капитан "Челси" Рис Джеймс. Защитник продолжает постепенно восстанавливаться от травмы, чтобы наконец-то выйти на поле в матче.
Back in team training. pic.twitter.com/kMBkAJc3eg— Chelsea FC (@ChelseaFC) October 14, 2024
Ранее появлялись сообщения о том, что защитник лондонского "Челси" рассматривает возможность сменить чемпионат по причинам, связанным со здоровьем.
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