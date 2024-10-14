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Челси сообщило о возвращении капитана команды к тренировкам

Англия

Защитник тренируется с командой

Челси сообщило о возвращении капитана команды к тренировкам

Фото: chelseafc.com

Новина українською

Официальный сайт "Челси" сообщил, что капитан клуба Рис Джеймс вернулся к тренировкам с командой.

Читайте такжеКапитан лондонского Челси рассматривает возможность сменить чемпионат

В соцсетях клуба также выложили свежие фотографии с тренировки команды, на которых присутствует 25-летний капитан "Челси" Рис Джеймс. Защитник продолжает постепенно восстанавливаться от травмы, чтобы наконец-то выйти на поле в матче.

Ранее появлялись сообщения о том, что защитник лондонского "Челси" рассматривает возможность сменить чемпионат по причинам, связанным со здоровьем.

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Челси (Лондон) Рис Джеймс
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Источник:
Chelsea FC
Опубликовал: Андрей Журба
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