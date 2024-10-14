Манчестер Юнайтед может пойти на риск ради трансфера полузащитника Атлетико Мадрид

"Манчестер Юнайтед" проявляет интерес к полузащитнику "Атлетико Мадрид" Родриго де Паулю. Ожидается, что клуб может попытаться пойти на риск ради трансфера 30-летнего аргентинца, чтобы выстроить команду на будущее.

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Как известно, в "МЮ" работают над новой сделкой для Кобби Майну. Клуб стремится построить линию полузащиты вокруг талантливого выпускника академии "Юнайтед". Его новым партнером в полузащите может стать Родриго де Пауль, если риск со стороны "красных дьяволов" будет оправдан.

Напомним, что действующее соглашение аргентинца с "Атлетико" рассчитано до июня 2026 года. Вероятно, "матрасники" будут открыты к возможной продаже игрока летом следующего года.

В этом сезоне Родриго де Пауль провел 10 матчей за "Атлетико" во всех турнирах, отметившись одной голевой передачей в матче чемпионата Испании.