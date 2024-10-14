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Гвардиола может возглавить сборную Англии: FA уже сконтактировалась со специалистом
Но Пеп пока не определился со своими планами на будущее
Getty Images / Global Images Ukraine
Английская футбольная ассоциация (FA) сделала предложение Пепу Гвардиоле возглавить сборную Англии. Об этом сообщает издание The Times.
Контракт испанского специалиста с "Манчестер Сити" истекает следующим летом, что делает его потенциальным кандидатом на замену Гарету Саутгейту. FA еще в начале сезона сконтактировала с Гвардиолой, и сейчас ожидает ответа.
Сам Пеп пока не определился со своими планами на будущее. В воскресном интервью он отметил, что слухи о его переходе в сборную Англии не соответствуют действительности, но при этом не исключил такой возможности.
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