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Гвардиола может возглавить сборную Англии: FA уже сконтактировалась со специалистом

Англия

Но Пеп пока не определился со своими планами на будущее

Гвардиола может возглавить сборную Англии: FA уже сконтактировалась со специалистом

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Английская футбольная ассоциация (FA) сделала предложение Пепу Гвардиоле возглавить сборную Англии. Об этом сообщает издание The Times.

Контракт испанского специалиста с "Манчестер Сити" истекает следующим летом, что делает его потенциальным кандидатом на замену Гарету Саутгейту. FA еще в начале сезона сконтактировала с Гвардиолой, и сейчас ожидает ответа.

Сам Пеп пока не определился со своими планами на будущее. В воскресном интервью он отметил, что слухи о его переходе в сборную Англии не соответствуют действительности, но при этом не исключил такой возможности.

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Англия Манчестер Сити Гвардиола
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1 голосов
Источник:
Тhe Тimes
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
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жажа_the_best (Харьков)
14.10.2024 в 20:49
Я же говорю МС кирдык будет весной. Фсе тикают оттуда...
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Комментарии 3
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жажа_the_best (Харьков)
14.10.2024 в 20:49
Я же говорю МС кирдык будет весной. Фсе тикают оттуда...
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0
0
avatar
Вarcelinius
14.10.2024 в 20:31
сконтактировалась... ну это пздц ребяты
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0
1
Matachorros (Chicago)
14.10.2024 в 20:17
Нынешний состав англичан один из сильнейших в Европе, осталось найти подходящего тренера...если это правда, то было бы интересно.
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0
1

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