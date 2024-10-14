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Мэнди - о деле об изнасиловании: Манчестер Сити сделал виновным только меня

Англия

Футболист вспомнил о своем прошлом

Мэнди - о деле об изнасиловании: Манчестер Сити сделал виновным только меня

Getty Images/Global Images Ukraine

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Бывший левый защитник "Манчестер Сити" Бенжамен Менди, который был оправдан по обвинению в изнасиловании, подал иск против "горожан".

"На вечеринках, которые я посещал и организовывал, были игроки первой команды "Манчестер Сити". Даже капитан команды был там. Мы все пили алкоголь, имели случайные отношения с женщинами и нарушали карантинные ограничения (Covid-19). Это не оправдывает моего поведения, но я считаю, что "Манчестер Сити" сделал виновным только меня, ведь меня ошибочно обвинили в изнасиловании, а других нет. Меня публично унизили...", - сказал Менди.

В январе прошлого года с него были сняты обвинения в шести случаях изнасилования и одном сексуальном насилии.

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Источник:
The Telegraph
Опубликовал: Екатерина Власова
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