Мэнди - о деле об изнасиловании: Манчестер Сити сделал виновным только меня

Бывший левый защитник "Манчестер Сити" Бенжамен Менди, который был оправдан по обвинению в изнасиловании, подал иск против "горожан".

"На вечеринках, которые я посещал и организовывал, были игроки первой команды "Манчестер Сити". Даже капитан команды был там. Мы все пили алкоголь, имели случайные отношения с женщинами и нарушали карантинные ограничения (Covid-19). Это не оправдывает моего поведения, но я считаю, что "Манчестер Сити" сделал виновным только меня, ведь меня ошибочно обвинили в изнасиловании, а других нет. Меня публично унизили...", - сказал Менди.