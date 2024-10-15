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Ньюкасл может продать своего опытного вингера в ближайшее трансферное окно

Англия

Об этом сообщает Football Insider

Ньюкасл может продать своего опытного вингера в ближайшее трансферное окно

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Мигель Альмирон уже пять с половиной лет находится в составе "Ньюкасла". Парагваец был важным игроком для Эдди Хау, а в прошлом сезоне был один из немногих, кто не имел особых проблем со здоровьем (45 матчей, 5 голов и 3 ассиста). Впрочем, в течение лета велись разговоры о продаже 30-летнего вингера в клубы Саудовской Аравии и МЛС, однако трансфер так и не состоялся.

По информации британского медиа, на этот раз "Ньюкасл" готов выслушать предложения по Мигелю Альмирону в зимнее трансферное окно. В этом сезоне вингер довольно редко появляется на поле. Джейкоб Мерфи и Харви Барнс были лучшими вариантами на его позиции, а влияние парагвайца на первую команду с каждой игрой становится все меньше. Любые деньги, полученные от продажи 30-летнего игрока, будут реинвестированы в покупку нового правого вингера.

Добавим, что в этом сезоне Мигель Альмирон сыграл лишь 30 минут в трех матчах Премьер-лиги, а также дважды он появлялся в старте в Кубке лиги.

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Ньюкасл Мигель Альмирон
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Источник:
Football Insider
Опубликовал: Александр Гресь
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