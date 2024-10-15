Барселона интересуется полузащитником лондонского Арсенала

Несмотря на впечатляющий старт кампании 2024-25 под руководством Ханси Флика, "Барселона" продолжает искать игроков для дальнейшего усиления своего состава. "Сине-гранатовые" изучают рынок футболистов, у которых в следующем году завершаются контракты со своими клубами, поскольку каталонцы имеют слабое финансовое положение.

Как сообщает Relevo, испанский гранд заинтересован в подписании Томаса Парти из "Арсенала" после завершения сезона. Хотя в этой кампании ганец является основным игроком, однако когда полноценно восстановятся и наберут форму Микель Мерино и Мартин Эдегор, 31-летний опорник окажется вне стартового состава команды, поскольку на его позиции также играет Деклан Райс. Ганца может привлечь переезд в "Барселону", поскольку будет возможность играть в топ-клубе, который всегда претендует на внутренние трофеи.

Добавим, что в этом сезоне Томас Парти провел 9 матчей и отметился одним забитым мячом.