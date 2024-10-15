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Манчестер Юнайтед следит за двумя игроками мюнхенской Баварии

Англия

В клубе изучают возможность подписания обоих игроков

Манчестер Юнайтед следит за двумя игроками мюнхенской Баварии

Bavarian Football Works

Новина українською

"Манчестер Юнайтед" активно следит за двумя игроками мюнхенской "Баварии". В клубе изучают возможность подписания обоих футболистов.

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Существует высокая вероятность того, что уже зимой "Манчестер Юнайтед" усилит состав команды. В клубе интересуются 29-летним полузащитником Леоном Горецкой, он является интересным кандидатом для "МЮ".

Однако на данном этапе Горецка изъявляет желание остаться в "Баварии" после зимнего трансферного окна. Контракт полузащитника с клубом рассчитан до 2026 года. Еще одним игроком, который привлекает внимание "красных дьяволов", является Лерой Сане. Сейчас 28-летний вингер продолжает переговоры с "Баварией" о продлении своего контракта, который истекает в конце этого сезона.

Напомним, что летом "Бавария" пыталась продать Леона Горецку, который потерял место в основном составе команды. В этом сезоне Горецка вышел на поле в одном матче Бундеслиги и сыграл в двух поединках Лиги чемпионов, забив один гол. Суммарно Горецка провел на поле 14 минут в этих трех поединках.

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Бавария (Мюнхен) Манчестер Юнайтед
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Источник:
Florian Plettenberg
Опубликовал: Андрей Журба
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