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Ливерпуль готов продать своего вратаря следующим летом

Англия

У голкипера впереди важный отрезок сезона

Ливерпуль готов продать своего вратаря следующим летом

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"Ливерпуль" готов продать своего 25-летнего вратаря Куивина Келлехера. Голкипер может покинуть клуб уже следующим летом, несмотря на то, что мерсисайдцы будут полагаться на игрока сборной Ирландии в ближайшие недели.

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Контракт Келлехера с клубом заканчивается в 2026 году. С приходом Гиорги Мамардашвили следующим летом у ирландца вряд ли будет шанс проявить себя, поэтому "Ливерпуль" может продать Келлехера перед началом нового сезона.

Напомним, что из-за травмы Алиссона во время последнего матча "красных" против "Кристал Пэлас", 25-летний вратарь сыграет в воротах против "Челси" и "Арсенала" в АПЛ и против "Байера" в Лиге чемпионов.

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Ливерпуль Алиссон Бекер Куивин Келлехер
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Источник:
CaughtOffside
Опубликовал: Андрей Журба
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