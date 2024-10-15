Ливерпуль готов продать своего вратаря следующим летом

"Ливерпуль" готов продать своего 25-летнего вратаря Куивина Келлехера. Голкипер может покинуть клуб уже следующим летом, несмотря на то, что мерсисайдцы будут полагаться на игрока сборной Ирландии в ближайшие недели.

Контракт Келлехера с клубом заканчивается в 2026 году. С приходом Гиорги Мамардашвили следующим летом у ирландца вряд ли будет шанс проявить себя, поэтому "Ливерпуль" может продать Келлехера перед началом нового сезона.

Напомним, что из-за травмы Алиссона во время последнего матча "красных" против "Кристал Пэлас", 25-летний вратарь сыграет в воротах против "Челси" и "Арсенала" в АПЛ и против "Байера" в Лиге чемпионов.