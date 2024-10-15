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Звезда Челси Бен Чилвелл может перейти в другой европейский клуб
Клуб Серии А заинтересован в услугах левого защитника
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Левый защитник "Челси" Бен Чилвелл может оказаться в другом европейском клубе. Как известно, тренер "синих" Энцо Мареска не рассчитывает на 27-летнего англичанина.
Экс-тренер "Челси" Антонио Конте, который сейчас работает с "Наполи", готов предложить Бену Чилвеллу присоединиться к итальянскому топ-клубу. Возможен переход в аренду уже в январское трансферное окно. Некоторые клубы АПЛ также заинтересованы в подписании Чилвелла, но игрок может предпочесть другой чемпионат.
Ранее также сообщалось о том, что "Манчестер Юнайтед" планирует подписать левого защитника "Челси" Бена Чилвелла, который провел лишь 45 минут на поле в этом сезоне.
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