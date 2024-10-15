Арсенал обеспокоен состоянием здоровья своего защитника

"Арсенал" обеспокоен состоянием здоровья своего 25-летнего универсального защитника.

Читайте также Александр Зинченко будет бороться за свое будущее в Арсенале, готовясь выйти из тени конкурентов

В клубе серьезно обеспокоены тем, что у Такехиро Томиясу в очередной раз возникли проблемы с коленом после матча против "Саутгемптона" (3:1). Томиясу рискует оказаться вне игры еще на один месяц, если оправдаются неутешительные прогнозы. Такехиро Томиясу впервые в этом сезоне вышел на поле в матче чемпионата Англии против "Саутгемптона", сыграв лишь 6 минут.

Напомним, что ранее повреждение получил Габриэль Мартинелли во время тренировки со сборной Бразилии. Также Букайо Сака покинул расположение сборной Англии и вернулся в клуб.