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Арсенал обеспокоен состоянием здоровья своего защитника

Англия

Игрок мог получить очередное повреждение

Арсенал обеспокоен состоянием здоровья своего защитника

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Арсенал" обеспокоен состоянием здоровья своего 25-летнего универсального защитника.

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В клубе серьезно обеспокоены тем, что у Такехиро Томиясу в очередной раз возникли проблемы с коленом после матча против "Саутгемптона" (3:1). Томиясу рискует оказаться вне игры еще на один месяц, если оправдаются неутешительные прогнозы. Такехиро Томиясу впервые в этом сезоне вышел на поле в матче чемпионата Англии против "Саутгемптона", сыграв лишь 6 минут.

Напомним, что ранее повреждение получил Габриэль Мартинелли во время тренировки со сборной Бразилии. Также Букайо Сака покинул расположение сборной Англии и вернулся в клуб.

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Источник:
TEAMtalk
Опубликовал: Андрей Журба
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