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Официально: Уволен главный тренер женской команды Арсенала
Канониры прекратили сотрудничество с тренером
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Арсенал" на своем сайте официально сообщил об увольнении главного тренера женской команды Арсенала Йонаса Эйдеваля.
41-летний шведский специалист работал с женской командой "Арсенала" с июня 2021 года. Йонас Эйдеваль вместе с клубом дважды выигрывал Кубок лиги и доходил с командой до полуфинала женской Лиги чемпионов в сезоне 2022/23. Ассистентка главного тренера Рене Слегерс будет временно исполнять обязанности, руководя командой в ближайшее время.
Вероятно, причиной увольнения стали неутешительные результаты в последних матчах команды. Женская команда "Арсенала" разгромно проиграла мюнхенской "Баварии" в Лиге чемпионов со счетом 5:2, а позже проиграла в лондонском дерби на "Эмирейтс", уступив "Челси" со счетом 1:2.
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