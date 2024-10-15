Манчестер Юнайтед интересуется звездным защитником Баварии

Альфонсо Дэвис является одной из желаемых трансферных целей "Манчестер Юнайтед" на предстоящее лето. В клубе уже собрали необходимую информацию относительно игрока, но "МЮ" не считает, что их шансы являются высокими.

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23-летний левый защитник находится в прекрасной форме. Пока нет никаких переговоров с "Баварией" относительно нового контракта, но "мюнхенцы" готовы сесть за стол переговоров.

Насколько известно, Альфонсо Дэвис может покинуть "Баварию" следующим летом в качестве свободного агента, поскольку его контракт истекает в конце этого сезона. "Реал Мадрид" остается главным фаворитом в борьбе за его подписание.

В этом сезоне Дэвис провел 8 игр за мюнхенский клуб во всех турнирах, отдав одну голевую передачу.