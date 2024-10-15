  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Манчестер Юнайтед интересуется звездным защитником Баварии
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Манчестер Юнайтед интересуется звездным защитником Баварии

Англия

Будущее игрока в Баварии под вопросом

Манчестер Юнайтед интересуется звездным защитником Баварии

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Альфонсо Дэвис является одной из желаемых трансферных целей "Манчестер Юнайтед" на предстоящее лето. В клубе уже собрали необходимую информацию относительно игрока, но "МЮ" не считает, что их шансы являются высокими.

Читайте такжеМанчестер Юнайтед следит за двумя игроками мюнхенской Баварии

23-летний левый защитник находится в прекрасной форме. Пока нет никаких переговоров с "Баварией" относительно нового контракта, но "мюнхенцы" готовы сесть за стол переговоров.

Насколько известно, Альфонсо Дэвис может покинуть "Баварию" следующим летом в качестве свободного агента, поскольку его контракт истекает в конце этого сезона. "Реал Мадрид" остается главным фаворитом в борьбе за его подписание.

В этом сезоне Дэвис провел 8 игр за мюнхенский клуб во всех турнирах, отдав одну голевую передачу.

По теме
yellow-arrow
Сэр Алекс Фергюсон покидает пост глобального посла Манчестер Юнайтед
yellow-arrow
Официально: Уволен главный тренер женской команды Арсенала
yellow-arrow
Арсенал обеспокоен состоянием здоровья своего защитника
Бавария (Мюнхен) Манчестер Юнайтед Альфонсо Дэвис
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Florian Plettenberg
Опубликовал: Андрей Журба
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости