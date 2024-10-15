Сэр Алекс Фергюсон покидает пост глобального посла Манчестер Юнайтед

Сэр Алекс Фергюсон покинул пост глобального посла в "Манчестер Юнайтед".

По информации издания The Athletic, INEOS разорвали многомиллионное соглашение сэра Алекса Фергюсона с "Манчестер Юнайтед", продолжая собственную инициативу по сокращению расходов в клубе.

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Во время личной встречи на "Олд Траффорд" сэр Джим Рэтклифф сказал сэру Алексу Фергюсону, что "Манчестер Юнайтед" стремится сократить расходы, поэтому в клубе больше не готовы продолжать выплаты ему. Фергюсон стал глобальным послом "МЮ" в октябре 2013 года и получал около двух миллионов фунтов стерлингов в год за свои услуги, и эта договоренность длилась более десяти лет.

Также известно, что Фергюсон останется неисполнительным директором клуба и, очевидно, будет посещать игры "Манчестер Юнайтед", как и раньше.