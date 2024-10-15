Ливерпуль выслушает предложения других клубов по ключевому игроку команды

"Ливерпуль" готов выслушать предложения от других клубов касаемо своего ключевого игрока команды Алиссона Бекера следующим летом.

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Летом этого года "красные" уже получали предложения от клубов из Саудовской Аравии, однако 32-летний вратарь решил остаться в "Ливерпуле". Считается, что саудовские клубы вернутся к голкиперу следующим летом. Среди клубов, проявляющих заинтересованность, также называют различные ведущие европейские команды.

Руководству "Ливерпуля" придется принять решение относительно его долгосрочного будущего, когда Гиорги Мамардашвили прибудет на "Энфилд" летом следующего года по предварительно согласованному соглашению.

Контракт Алиссона с "Ливерпулем" заканчивается в июне 2027 года. Сейчас бразилец снова получил травму и выбыл на 6 недель. В течение последних пяти сезонов Алиссон пропустил 40 игр за "красных".