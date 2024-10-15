Томас Тухель является основным кандидатом на должность главного тренера сборной Англии. Как известно, Футбольная ассоциация уже ведет переговоры с его представителями относительно будущего назначения.

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Недавно Пеп Гвардиола прокомментировал возможность возглавить сборную Англии. В одном из интервью он отметил, что слухи о его назначении не соответствуют действительности, но и не отрицал, что существует такая возможность.

Футбольная ассоциация Англии ускорила поиск нового тренера сборной и определила Томаса Тухеля, который покинул "Баварию" в мае этого года, основным кандидатом на должность.

В случае назначения, Тухель станет лишь третьим тренером мужской сборной Англии не из Англии после Свен-Йорана Эрикссона и Фабио Капелло.