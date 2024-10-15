Суперкомпьютер Opta спрогнозировал победителя АПЛ. На каком месте команда Зинченко?

После семи туров таблица английской Премьер-лиги начинает постепенно формироваться. Мало кого удивит то, что "Арсенал", "Ливерпуль" и "Манчестер Сити" значительно опережают все остальные команды, но они также могут вызвать восхищение у их болельщиков в сезоне 2024/25.

Читайте также Среди фаворитов ли команда Русина? Суперкомпьютер Opta высчитал шансы участников Чемпионшипа на победу в турнире

Перед вами таблица АПЛ, как она есть сейчас, а также прогнозируемые шансы команд на победу в чемпионате от суперкомпьютера Opta.

Как видим, "Манчестер Сити" все еще остается фаворитом в борьбе за титул АПЛ в этом сезоне, однако суперкомпьютер Opta уже не настолько убежден в таком итоге, как в начале сезона. Шансы на победу "горожан" снизились с 82.2% до 69.4%.

"Арсеналу" прогнозируют второе место, как и перед началом сезона. Тогда суперкомпьютер предсказал, что шансы на первую строчку равны 12.2%, но после отличного старта, набрав 17 очков в 7 матчах, как и "Манчестер Сити", их шансы выросли до 19.6%.

Во время октябрьского международного перерыва "Ливерпуль" возглавляет таблицу АПЛ с 18 очками в семи турах. У них был был самый простой старт сезона, согласно прогнозу от Opta, но, несмотря на это, Арне Слот и его команда имеют показатель в 10.8% на успех в чемпионате.

Ранее портал Opta Analyst выложил рейтинг вратарей АПЛ по проценту отраженных ударов в этом сезоне.