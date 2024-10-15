Голкипер Манчестер Сити высказался о своем будущем в клубе

Голкипер "Манчестер Сити" Штефан Ортега высказался о своем будущем в клубе.

"Мое будущее - в "Ман Сити"? На данный момент у меня нет причин уходить. Я сыграл 36 матчей за два года, что не является показателем для типичного второго номера", - сказал голкипер.

Напомним, что летом этого года Штефан продлил контракт с "Манчестер Сити" до 2026 года. В прошлом сезоне Ортега провел 20 матчей во всех турнирах.