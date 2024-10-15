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Голкипер Манчестер Сити высказался о своем будущем в клубе

Англия

Ортега не планирует уходить из Ман Сити

Голкипер Манчестер Сити высказался о своем будущем в клубе

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Голкипер "Манчестер Сити" Штефан Ортега высказался о своем будущем в клубе.

"Мое будущее - в "Ман Сити"? На данный момент у меня нет причин уходить. Я сыграл 36 матчей за два года, что не является показателем для типичного второго номера", - сказал голкипер.

Напомним, что летом этого года Штефан продлил контракт с "Манчестер Сити" до 2026 года. В прошлом сезоне Ортега провел 20 матчей во всех турнирах.

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Манчестер Сити Штефан Ортега
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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