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Голкипер Манчестер Сити высказался о своем будущем в клубе
Ортега не планирует уходить из Ман Сити
Getty Images/Global Images Ukraine
Голкипер "Манчестер Сити" Штефан Ортега высказался о своем будущем в клубе.
"Мое будущее - в "Ман Сити"? На данный момент у меня нет причин уходить. Я сыграл 36 матчей за два года, что не является показателем для типичного второго номера", - сказал голкипер.
Напомним, что летом этого года Штефан продлил контракт с "Манчестер Сити" до 2026 года. В прошлом сезоне Ортега провел 20 матчей во всех турнирах.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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