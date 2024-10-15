"Он немного медленный для Премьер-лиги". Ди Канио раскритиковал игру нового форварда Манчестер Юнайтед

Легендарный итальянский футболист Паоло Ди Канио раскритиковал игру форварда "Манчестер Юнайтед" Джошуа Зиркзе.

"Они уже несколько лет принимают странные решения, и ни одно из них не сработало. Даже Зиркзе немного медленный для Премьер-лиги. Он может доказать, что я ошибаюсь, забивая голы и показывая отличные результаты, но в Англии, соперники быстро атакуют, а судьи назначают на 30% меньше фолов", - сказал Ди Канио.