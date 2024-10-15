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"Он немного медленный для Премьер-лиги". Ди Канио раскритиковал игру нового форварда Манчестер Юнайтед

Англия

Паоло высказался о Джошуа Зиркзе

"Он немного медленный для Премьер-лиги". Ди Канио раскритиковал игру нового форварда Манчестер Юнайтед

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Легендарный итальянский футболист Паоло Ди Канио раскритиковал игру форварда "Манчестер Юнайтед" Джошуа Зиркзе.

"Они уже несколько лет принимают странные решения, и ни одно из них не сработало. Даже Зиркзе немного медленный для Премьер-лиги. Он может доказать, что я ошибаюсь, забивая голы и показывая отличные результаты, но в Англии, соперники быстро атакуют, а судьи назначают на 30% меньше фолов", - сказал Ди Канио.

Напомним, что Зиркзе присоединился к "красным дьяволам" летом 2024 года из "Болоньи" за 42,5 млн евро. Форвард в текущем сезоне сыграл 10 матчей, в которых забил 1 гол.

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Паоло Ди Канио Манчестер Юнайтед Джошуа Зиркзе
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Источник:
daily sports
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
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Gudvin85 (Киев)
15.10.2024 в 18:53
Ничего, что медленный, главное, чтобы мозги были на месте, а на как у Миши
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Комментарии 1
Gudvin85 (Киев)
15.10.2024 в 18:53
Ничего, что медленный, главное, чтобы мозги были на месте, а на как у Миши
Ответить
0
0

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