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Клубы АПЛ заинтересованы в подписании талантливого полузащитника сборной Англии

Англия

Игрок является воспитанником академии Манчестер Юнайтед

Клубы АПЛ заинтересованы в подписании талантливого полузащитника сборной Англии

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Клубы АПЛ, в частности "Манчестер Юнайтед", "Тоттенхэм", "Астон Вилла" и "Ньюкасл", серьезно заинтересованы в подписании 24-летнего полузащитника Эйнджела Гомеса.

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Известно, что звезда "Лилля" 24-летний Эйнджел Гомес может вернуться в АПЛ, поскольку "красные дьяволы" хотят вернуть воспитанника собственной академии. "Тоттенхэм", "Астон Вилла" и "Ньюкасл" также готовы побороться за игрока сборной Англии. Каждый клуб стремится добавить талантливого полузащитника в ряды своей команды.

Скауты английских клубов продолжают следить за Гомесом. В этом году он дебютировал за сборную Англии, проведя 3 матча в Лиге наций. В последнем матче против сборной Финляндии Эйнджел Гомес отметился первым голевым действием за команду "Трех львов", отдав результативную передачу.

В 6 матчах этого сезона в Лиге 1 Эйнджел Гомес забил один гол и отдал один ассист за "Лилль".

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Источник:
GiveMeSport
Опубликовал: Андрей Журба
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