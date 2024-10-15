Александер Исак готовится к возможной смене клуба

Александер Исак, который до сих пор не продлил контракт с "Ньюкаслом", готовится к возможной смене клуба.

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Известно, что нападающий сборной Швеции требует увеличения заработной платы. Переговоры между клубом и игроком до сих пор продолжаются. Представители Исака также хотят добавить опцию выкупа игрока в контракт.

"Арсенал" давно интересуется 25-летним Исаком и, как ожидается, следующим летом они будут пытаться подписать нового форварда. В их список также входит Беньямин Шешко из "РБ Лейпциг".

В прошлом сезоне Исак забил 21 гол в АПЛ. Его контракт с "Ньюкаслом" рассчитан до лета 2028 года.