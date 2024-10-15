Левый защитник Арсенала может вернуться в свой бывший клуб

Левый защитник "Арсенала" Киран Тирни может вернуться в свой бывший клуб. Шотландец может вернуться в "Селтик" в ближайшее трансферное окно.

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27-летний Киран Тирни понимает, что на него не рассчитывают на севере Лондона, он может покинуть команду уже в январе. Как известно, "Селтик" активно следит за его ситуацией. Тирни не играл с тех пор, как получил серьезную травму подколенного сухожилия во время матча за сборную Шотландии против Швейцарии на чемпионате Европы этим летом в Германии.

Главный тренер "Селтика" Брендан Роджерс никогда не скрывал своего восхищения Тирни с момента его дебюта за клуб из Глазго.

Киран Тирни провел более 100 матчей в шотландской Премьер-лиге за "Селтик", прежде чем летом 2019 года он перешел в "Арсенал" за 25 миллионов фунтов.