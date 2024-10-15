"Я всегда говорил это". Венгер считает, что тренировать сборную Англии должен англичанин

Поскольку Англия пока не имеет постоянного главного тренера, Футбольная ассоциация рассматривает различные кандидатуры, включая иностранных специалистов. Однако бывший наставник "Арсенала" Арсен Венгер высказался против этой идеи.

"Очень важно, чтобы тренер сборной был англичанином. Я всегда говорил это. К примеру: когда играет английский гимн, он не будет петь его. Мне это немного странно. Вот почему я предпочитаю то, что кажется естественным - иметь англичанина в роли главного тренера команды", - сказал Венгер.