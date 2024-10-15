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"Он фантастический тренер". Кейн высказался о возможном назначении Тухеля наставником сборной Англии
Переговоры между ФА и Томасом продолжаются
Getty Images/Global Images Ukraine
Форвард "Баварии" Харри Кейн прокомментировал возможное назначение Томаса Тухеля главным тренером сборной Англии.
"Поскольку ничего не было официально объявлено, я не могу комментировать это, нам нужно подождать и посмотреть что будет дальше. Очевидно, я хорошо знаю Томаса Тухеля, мы работали вместе (в "Баварии").
Томас фантастический тренер и замечательный человек. Я уверен, что Футбольная ассоциация свяжется со мной, когда будет иметь больше информации об этом", - сказал игрок.
Ранее сообщалось, что Томас Тухель является
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