Томас Тухель - новый главный тренер сборной Англии. Есть Here we go от Романо

Немецкий тренер Томас Тухель, очень вероятно, станет новым тренером сборной Англии.

Как пишет Фабрицио Романо, переговоры между наставником и Футбольной ассоциацией завершились успешно, и стороны достигли согласия по условиям контракта. Тухель может быть официально представлен как новый главный тренер сборной Англии уже на этой неделе.

Напомним, что Томас тренировал такие клубы как: "Бавария", "Челси", "ПСЖ", "Боруссия Д" и "Майнц 05". С лондонцами он брал ЛЧ.