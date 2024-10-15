  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Томас Тухель - новый главный тренер сборной Англии. Есть Here we go от Романо
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Томас Тухель - новый главный тренер сборной Англии. Есть Here we go от Романо

Англия
Обновлено

Here we go

Томас Тухель - новый главный тренер сборной Англии. Есть Here we go от Романо

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Немецкий тренер Томас Тухель, очень вероятно, станет новым тренером сборной Англии.

Как пишет Фабрицио Романо, переговоры между наставником и Футбольной ассоциацией завершились успешно, и стороны достигли согласия по условиям контракта. Тухель может быть официально представлен как новый главный тренер сборной Англии уже на этой неделе.

Напомним, что Томас тренировал такие клубы как: "Бавария", "Челси", "ПСЖ", "Боруссия Д" и "Майнц 05". С лондонцами он брал ЛЧ.

Читайте также"Он фантастический тренер". Кейн высказался о возможном назначении Тухеля наставником сборной Англии
По теме
yellow-arrow
"Он фантастический тренер". Кейн высказался о возможном назначении Тухеля наставником сборной Англии
yellow-arrow
"Я всегда говорил это". Венгер считает, что тренировать сборную Англии должен англичанин
yellow-arrow
Левый защитник Арсенала может вернуться в свой бывший клуб
Англия Томас Тухель
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости