Манчестер Сити нашел тренера на случай, если Гвардиола покинет клуб

"Манчестер Сити" серьезно рассматривает тренера лиссабонского "Спортинга" Рубена Аморима на должность главного тренера команды, если Пеп Гвардиола покинет клуб в конце сезона.

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Недавно Пеп Гвардиола сказал, что может произойти все, что угодно, говоря о собственном будущем. В "Манчестер Сити" также летом 2025 года произойдет смена спортивного директора. Уго Виана присоединится к руководству "горожан" после того, как стало известно об уходе Чики Бегиристайна. Аморим и Виана хорошо знакомы по работе в Португалии, поэтому такой вариант развития событий вполне возможен.

Напомним, что ранее Аморим рассматривался на должность главного тренера "Ливерпуля", "Челси" и "Вест Хэма", однако 39-летний специалист остался в Португалии, продолжив сотрудничество со "Спортингом".