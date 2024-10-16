Манчестер Юнайтед продолжает личные переговоры с одним из возможных кандидатов на должность главного тренера

"Манчестер Юнайтед" продолжает вести личные переговоры с одним из возможных кандидатов на смену Эрику тен Хагу.

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Исполнительный директор INEOS по спорту Жан-Клод Блан продолжает поддерживать связь с Зинедином Зиданом относительно работы в "Манчестер Юнайтед". Легендарный французский игрок и тренер пока остается без работы после того, как он покинул "Реал Мадрид" в мае 2021 года.

Ранее Зидана связывали с работой в сборной Франции, но Дидье Дешам все еще остается у руля "Ле Блё".