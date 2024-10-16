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Манчестер Юнайтед продолжает личные переговоры с одним из возможных кандидатов на должность главного тренера
Специалист остается без работы
Getty Images/Global Images Ukraine
"Манчестер Юнайтед" продолжает вести личные переговоры с одним из возможных кандидатов на смену Эрику тен Хагу.
Исполнительный директор INEOS по спорту Жан-Клод Блан продолжает поддерживать связь с Зинедином Зиданом относительно работы в "Манчестер Юнайтед". Легендарный французский игрок и тренер пока остается без работы после того, как он покинул "Реал Мадрид" в мае 2021 года.
Ранее Зидана связывали с работой в сборной Франции, но Дидье Дешам все еще остается у руля "Ле Блё".
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Источник:Mirror
Опубликовал: Андрей Журба
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