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Клубы АПЛ будут соревноваться за подписание Георгия Судакова
Несколько топ-клубов стремятся подписать украинца
Фото: УАФ/ Автор - Дан Балашов
Известно, что "Ливерпуль" и "Арсенал" будут соревноваться за подписание Георгия Судакова. Оба клуба уже проявляют серьезный интерес к потенциальному трансферу полузащитника донецкого "Шахтера".
Среди других клубов, которые заинтересованы в подписании талантливого украинца, также называют "Тоттенхэм", "Астон Виллу" и "Ньюкасл". Его талант неоднократно сравнивали с Михаилом Мудриком из "Челси", который также перебрался в АПЛ из "Шахтера".
Ранее источники CaughtOffside сообщали, что скауты "Арсенала" будут следить за Судаковым в его следующем матче за "Шахтер" в Лиге чемпионов.
Также напомним, что недавно Судаков отметился покером в матче с "ЛНЗ" в УПЛ, побив два рекорда.
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