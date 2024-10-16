Клубы АПЛ будут соревноваться за подписание Георгия Судакова

Известно, что "Ливерпуль" и "Арсенал" будут соревноваться за подписание Георгия Судакова. Оба клуба уже проявляют серьезный интерес к потенциальному трансферу полузащитника донецкого "Шахтера".

Среди других клубов, которые заинтересованы в подписании талантливого украинца, также называют "Тоттенхэм", "Астон Виллу" и "Ньюкасл". Его талант неоднократно сравнивали с Михаилом Мудриком из "Челси", который также перебрался в АПЛ из "Шахтера".

Ранее источники CaughtOffside сообщали, что скауты "Арсенала" будут следить за Судаковым в его следующем матче за "Шахтер" в Лиге чемпионов.

Также напомним, что недавно Судаков отметился покером в матче с "ЛНЗ" в УПЛ, побив два рекорда.