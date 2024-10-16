Ливерпуль нацелился на талантливого полузащитника миланского Интера

"Ливерпуль" нацелился на подписание талантливого полузащитника миланского "Интера" Николо Бареллу. Стоимость игрока оценивают в 75 миллионов фунтов стерлингов.

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Кроме "Ливерпуля" в борьбе за полузащитника сборной Италии могут сойтись и другие топ-клубы Европы, в частности называют такие команды: "Реал Мадрид", "Манчестер Сити" и "Атлетико Мадрид".

Контракт Николо Бареллы с "Интером" рассчитан до июня 2029 года, поэтому миланский клуб будет просить значительную сумму за своего игрока, если будут готовы с ним попрощаться. Ожидается, что стоимость трансфера игрока составит 90 миллионов евро, то есть около 75 миллионов фунтов стерлингов.

В этом сезоне Барелла провел 5 матчей за "Интер" во всех турнирах, забив один гол и отдав одну результативную передачу.