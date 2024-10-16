Фергюсону запретили заходить в раздевалку Манчестер Юнайтед после матчей - Daily Mail

Сэру Алексу Фергюсону и футбольному совету "Манчестер Юнайтед" отныне запрещено заходить в раздевалку стадиона "Олд Траффорд". Об этом сообщает Daily Mail.

До этого стало известно, что новый совладелец клуба Джим Рэтклифф лишил Фергюсона должности глобального посла "МЮ" в рамках широкомасштабной программы сокращения расходов.

Руководство "Юнайтед", в свою очередь, отрицает, что напрямую запретил Фергюсону появляться в раздевалке, но заявляет, что теперь существует "коллективное понимание" того, кто туда заходит.

Визиты в раздевалку были частью культуры манкунианской команды на протяжении десятилетий. Фергюсон и его коллеги, члены футбольного совета Дэвид Гилл и Майк Эдельсон, всегда были желанными гостями, как и уже ушедшие из жизни сэр Бобби Чарльтон и бывший директор Морис Уоткинс.

Напомним, что за 27 лет работы (1986-2013) с "Манчестер Юнайтед" Алекс Фергюсон завоевал 38 трофеев.