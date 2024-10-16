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Арсенал может попытаться подписать нового вратаря уже в январе
Канониры в поиске дублера для Давида Раи
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"Арсенал" продолжает интересоваться 23-летним вратарем "Эспаньола" Хоаном Гарсией. Как известно, в январе клаусула испанского голкипера снизится с 25 до 20 миллионов евро, что может заставить "канониров" подумать над возможностью его трансфера уже в начале нового года.
В конце трансферного окна "Арсенал" взял в аренду Нето из "Борнмута", поэтому Микель Артета может вернуться к идее подписания своего соотечественника уже следующим летом.
Также напомним, что "Арсенал" может начать переговоры с вратарем "Наполи" Алексом Меретом, у которого истекает контракт в конце этого сезона.
Хоан Гарсия является одним из лучших молодых голкиперов Ла Лиги. В этом сезоне испанец провел 9 матчей за "Эспаньол" в чемпионате, оставив свои ворота сухими в одном поединке.
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