Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Европейские клубы активно следят за звездой Челси, ожидая решения о трансфере
Клубы ожидают решения
Getty Images / Global Images Ukraine
Несколько европейских клубов, включая "Пари Сен-Жермен", активно следят за нападающим "Челси" Кристофером Нкунку, который является воспитанником парижского футбола.
Лондонский клуб пока не намерен продавать своего игрока. Энцо Мареска считает Нкунку ключевым игроком команды. С начала прошлого сезона французскому нападающему мешали травмы. Проблемы со здоровьем Нкунку неоднократно вызывали беспокойство в клубе, поэтому будет интересно увидеть, останется ли он ключевой частью их планов в будущем.
Известно, что Виктор Осимхен остается в списке главных целей "Челси", поэтому вполне возможно, что Нкунку придется самому придется принять решение, если клуб подпишет 25-летнего форварда сборной Нигерии.
Нкунку ярко начал этот сезон, забив 7 голов в 11 матчах за "Челси" во всех турнирах.
Популярное сейчас
- Известный украинский боксер сообщил об инвалидности
- Пик карьеры Калюжного на фоне локального прогресса Реброва. О матчах сборной Украины в Лиге наций
- Фиаско молодежек, возвращение Сикана, Англия определилась с тренером. Главные новости за 15 октября
- Мудрик едет на Энфилд, чемпион Италии – в гости к Довбику. Расписание футбола на 14 – 20 октября
- Красавица дня. Жена Арнаутовича, который отвалил дубль в ворота норвежцев
- Красавица дня. Очаровательная жена украинца, который стал лучшим на чемпионате мира по футзалу