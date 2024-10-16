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Европейские клубы активно следят за звездой Челси, ожидая решения о трансфере

Англия

Клубы ожидают решения

Европейские клубы активно следят за звездой Челси, ожидая решения о трансфере

Getty Images / Global Images Ukraine

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Несколько европейских клубов, включая "Пари Сен-Жермен", активно следят за нападающим "Челси" Кристофером Нкунку, который является воспитанником парижского футбола.

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Лондонский клуб пока не намерен продавать своего игрока. Энцо Мареска считает Нкунку ключевым игроком команды. С начала прошлого сезона французскому нападающему мешали травмы. Проблемы со здоровьем Нкунку неоднократно вызывали беспокойство в клубе, поэтому будет интересно увидеть, останется ли он ключевой частью их планов в будущем.

Известно, что Виктор Осимхен остается в списке главных целей "Челси", поэтому вполне возможно, что Нкунку придется самому придется принять решение, если клуб подпишет 25-летнего форварда сборной Нигерии.

Нкунку ярко начал этот сезон, забив 7 голов в 11 матчах за "Челси" во всех турнирах.

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Источник:
CaughtOffside
Опубликовал: Андрей Журба
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