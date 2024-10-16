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Бывший игрок Вест Хэма и Кристал Пэлас провалил медобследование в Лидсе

Англия

Об этом сообщает Football Insider

Бывший игрок Вест Хэма и Кристал Пэлас провалил медобследование в Лидсе

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"Лидс" в начале сезона демонстрирует неплохие результаты, имея в своем активе 16 очков и находятся на пятой строчке в Чемпионшипе. Впрочем, Даниэль Фарке столкнулся с серьезной проблемой в полузащите, поскольку Итан Ампаду и Илия Груев получили травмы коленей. Футболисты, как ожидается, будут находиться вне игры до нового года, что оставило немецкого специалиста без вариантов в центре поля.

Сообщается, что Фарке был заинтересован в услугах 34-летнего опорника Шейху Куяте. Сенегалец прошел медицинское обследование в "Лидсе" на этой неделе, но не получил положительного заключения от персонала клуба. Полузащитник является свободным агентом после того, как "Ноттингем" позволил ему уйти по окончанию контракта прошлым летом, чтобы сократить расходы на заработную плату. "Лидс" будет вынужден снова погрузиться в рынок, чтобы оценить любые другие потенциальные варианты. Фарке хочет усилить свою команду до открытия январского трансферного окна, чтобы к тому времени сохранить конкурентоспособность в лиге.

Добавим, что в прошлом сезоне Шейху Куяте в составе "лесников" провел 14 матчей во всех турнирах.

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Источник:
Football Insider
Опубликовал: Александр Гресь
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