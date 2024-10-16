Мамардашвили готов бороться за место в старте в Ливерпуле, даже если в клубе будет оставаться Алиссон Бекер

Летом за 30 млн евро "Ливерпуль" приобрел Георгий Мамардашвили у "Валенсии", после чего отдал игрока в аренду "летучим мышам". Грузинский голкипер недавно рассказал, что изучает английский язык и следит за матчами Премьер-лиги, а также объяснил причину плохого старта испанского клуба в чемпионате.

"Меня заинтересовал проект "Ливерпуля", когда представители клуба встретились со мной, чтобы подписать контракт. Я буду бороться за место в воротах, даже если нынешний голкипер не покинет команду. [Сейчас] Я сосредоточен на максимуме, на сто процентов, чтобы помочь своей команде сохранить место в Ла Лиге. Я буду упорно работать для этого. Кроме того, нам не повезло с расписанием в начале сезона. Нам пришлось играть с такими великими командами, как "Барселона", "Атлетико" и "Атлетик". Мы сможем переломить ситуацию. Сейчас приближаются игры, в которых мы можем набрать очки. Мы смотрим в будущее с надеждой", - цитирует Мамардашвили Marca.

Добавим, что в этом сезоне 24-летний голкипер провел 9 матчей, из которых 3 отстоял на ноль, пропустив в общей сложности 13 голов.