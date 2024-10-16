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Тухель: Я хочу, чтобы на футболке сборной Англии появилась еще одна звезда

Англия

Специалист прокомментировал подписание контракта с ФА

Тухель: Я хочу, чтобы на футболке сборной Англии появилась еще одна звезда

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Федерация футбола Англии объявила, что с 1 января 2025 года главным тренером национальной команды станет Томас Тухель.

Специалист прокомментировал подписание контракта с ФА:

"Я горжусь тем, что я здесь, горжусь тем, что представляю Англию. Я хочу, чтобы на футболке сборной появилась еще одна звезда. Мы будем упорно работать, чтобы осуществить нашу мечту.

У меня немецкий паспорт..., но все болельщики могут почувствовать мою страсть к английской Премьер-лиге, как я люблю здесь работать, как я люблю здесь жить... надеюсь, я смогу убедить их, что горжусь тем, что я тренер Англии".

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Англия Томас Тухель
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
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жажа_the_best (Харьков)
16.10.2024 в 16:31
Нам бы такого тренера. Мы бы все украинцы даже по сто гривен скинулись на его немаленькую зарплату. Но кремлёвская банда бандитов во главе с ублюдком суркисом и ермаком не допустят иностранного специалиста работать тренером сборной. Потому что их задача разрушать украинский футбол. Такой приказ кремля и путина((
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Комментарии 1
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жажа_the_best (Харьков)
16.10.2024 в 16:31
Нам бы такого тренера. Мы бы все украинцы даже по сто гривен скинулись на его немаленькую зарплату. Но кремлёвская банда бандитов во главе с ублюдком суркисом и ермаком не допустят иностранного специалиста работать тренером сборной. Потому что их задача разрушать украинский футбол. Такой приказ кремля и путина((
Ответить
0
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