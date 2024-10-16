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Тухель: Я хочу, чтобы на футболке сборной Англии появилась еще одна звезда
Специалист прокомментировал подписание контракта с ФА
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Федерация футбола Англии объявила, что с 1 января 2025 года главным тренером национальной команды станет Томас Тухель.
Специалист прокомментировал подписание контракта с ФА:
"Я горжусь тем, что я здесь, горжусь тем, что представляю Англию. Я хочу, чтобы на футболке сборной появилась еще одна звезда. Мы будем упорно работать, чтобы осуществить нашу мечту.
У меня немецкий паспорт..., но все болельщики могут почувствовать мою страсть к английской Премьер-лиге, как я люблю здесь работать, как я люблю здесь жить... надеюсь, я смогу убедить их, что горжусь тем, что я тренер Англии".
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