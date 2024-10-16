Футболист Манчестер Юнайтед может вернуться в Аякс

"Манчестер Юнайтед" может отдать Антони в аренду в "Аякс". Таким способом английский клуб рассчитывает продать бразильца летом.

CaughtOffside в понедельник сообщил, что Антони может перейти в "Аякс". Амстердамцы надеются временно избавить крайнего правого нападающего от безнадёжной ситуации на "Олд Траффорд". The Daily Mail в среду даёт "Аяксу" большой шанс: "Манчестер Юнайтед" действительно хочет арендовать Антони в январе, - цитирует источник.

В клубе понимают, что не окупят дорогой трансфер бразильского игрока и готовы продать игрока за 47 млн – это половина стоимости трансфера.

В "Манчестер Юнайтед" надеются, что Антони сможет набрать форму для его продажи. "Английский клуб понимает, что понесёт значительные потери из-за дриблёра, который перешёл из "Аякса" в 2022 году чуть менее чем за сто миллионов евро. Летом клуб надеется вернуть примерно половину, около 47 млн евро, - пишет источник.

В английском клубе считают, что Антони им не нужен.

Бразилец ни на секунду не оправдал высоких ожиданий. В настоящее время он занимает четвёртое место в списке фланговых игроков после Маркуса Рэшфорда, Алехандро Гарначо и Амада Диалло, - пишет сайт.

В этом сезоне Антони сыграл в 4 из 11 возможных игр за "Манчестер Юнайтед" и забил один гол в матче Кубка Лиги против "Барнсли". Тогда клуб из Манчестера разгромил соперника со счётом 7:0.