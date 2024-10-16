Легендарный экс-нападающий Челси назвал игрока, которого МЮ должны были подписать летом

Легендарный нападающий "Челси" Джо Коул уверен, что "Манчестер Юнайтед" должны были подписать Айвена Тоуни. "Брентфорд" был готов продать игрока, у которого оставался один год по контракту.

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"Я думаю, что Тоуни — потрясающий игрок. Он был тем игроком, в котором нуждался «Манчестер Юнайтед», он мог бы играть за топ-клуб", — уверен Коул. "Если бы я работал главным тренером "Манчестер Юнайтед", я бы сказал, что мне нужен Айвен Тоуни, я бы сделал все возможное, чтобы его трансфер в этот клуб состоялся".

Айвен Тоуни забил 72 гола в 141 матче за "Брентфорд". В сезоне 2022/23 ему удалось отличиться 20 голами в АПЛ. Сейчас английский нападающий играет за саудовский "Аль-Ахли", куда перешел этим летом за 42 миллиона евро согласно информации от Transfermarkt.