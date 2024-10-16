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Ливерпуль уже ведет переговоры о подписании защитника Севильи в январе

Англия

Трансфер возможен по сниженной стоимости

Ливерпуль уже ведет переговоры о подписании защитника Севильи в январе

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"Ливерпуль" на данный момент ведет переговоры с "Севильей" относительно подписания их центрального защитника Лоика Баде. 24-летний французский защитник будет доступен зимой за 25 миллионов евро.

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Известно, что "Севилья" хотела выручить около 30 миллионов евро от продажи Баде. Талантливый француз также заинтересовал мюнхенскую "Баварию", но теперь, по данным испанского издания Todo Fichajes, Баде готов переехать на "Энфилд" за 25 миллионов евро.

В этом сезоне Лоик Баде провел 7 поединков за "Севилью", отыграв все 90 минут в 6 поединках Ла Лиги.

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Источник:
CaughtOffside
Опубликовал: Андрей Журба
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