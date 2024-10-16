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Харри Кейн отреагировал на назначение Томаса Тухеля главным тренером сборной Англии
Не могу дождаться (с)
Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий мюнхенской "Баварии" и сборной Англии Харри Кейн высказался о назначении Томаса Тухеля новым главным тренером национальной команды.
"Я с нетерпением жду снова работать под руководством Томаса, не могу дождаться", - сказал игрок.
Напомним, что Тухель приступит к исполнению своих обязанностей с 1 января 2025 года. Контракт специалиста с ФА рассчитан до июля 2026 года.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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