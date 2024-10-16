  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Харри Кейн отреагировал на назначение Томаса Тухеля главным тренером сборной Англии
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Харри Кейн отреагировал на назначение Томаса Тухеля главным тренером сборной Англии

Англия

Не могу дождаться (с)

Харри Кейн отреагировал на назначение Томаса Тухеля главным тренером сборной Англии

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Нападающий мюнхенской "Баварии" и сборной Англии Харри Кейн высказался о назначении Томаса Тухеля новым главным тренером национальной команды.

"Я с нетерпением жду снова работать под руководством Томаса, не могу дождаться", - сказал игрок.

Напомним, что Тухель приступит к исполнению своих обязанностей с 1 января 2025 года. Контракт специалиста с ФА рассчитан до июля 2026 года.

Читайте такжеТухель: Я хочу, чтобы на футболке сборной Англии появилась еще одна звезда
По теме
yellow-arrow
"Ты испортил футбол". Лука Тони рассмешил Гвардиолу до слез
yellow-arrow
Ливерпуль уже ведет переговоры о подписании защитника Севильи в январе
yellow-arrow
Футболист Манчестер Юнайтед может вернуться в Аякс
Англия Томас Тухель Харри Кейн
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости