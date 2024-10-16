Харри Кейн отреагировал на назначение Томаса Тухеля главным тренером сборной Англии

Нападающий мюнхенской "Баварии" и сборной Англии Харри Кейн высказался о назначении Томаса Тухеля новым главным тренером национальной команды.

"Я с нетерпением жду снова работать под руководством Томаса, не могу дождаться", - сказал игрок.

Напомним, что Тухель приступит к исполнению своих обязанностей с 1 января 2025 года. Контракт специалиста с ФА рассчитан до июля 2026 года.