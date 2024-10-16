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Кристал Пэлас может пригласить известного британского тренера вместо Оливера Гласнера
Клуб находится в зоне вылета
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Кристал Пэлас" рассматривает бывшего менеджера "Вест Хэма" и "Эвертона" Дэвида Мойеса как потенциального кандидата на замену Оливеру Гласнеру на фоне неутешительных результатов команды на старте этого сезона в АПЛ.
Гласнер удачно сменил Роя Ходжсона на посту главного менеджера "орлов" посреди прошлого сезона, но "Кристал Пэлас" плохо начал новый сезон. Вероятно, что австрийский специалист продержится на своем посту еще недолго, если ситуация не улучшится.
Напомним, что сейчас "Кристал Пэлас" находится на 18 месте в чемпионате Англии, набрав всего 3 очка в семи первых турах. Команда Гласнера пока что не одержала ни одной победы в АПЛ.
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