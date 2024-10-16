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Экс-игрок Манчестер Юнайтед рассказал почему ушёл из клуба и о своём переезде в Италию

Англия
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Футболист понимал, что проект английского клуба ему не подходит

Экс-игрок Манчестер Юнайтед рассказал почему ушёл из клуба и о своём переезде в Италию

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Экс-игрок "Манчестер Юнайтед" Рафаэль Варан рассказал, почему ушёл из английского клуба и своём переходе в "Комо".

В начале своего последнего сезона в "Манчестер Юнайтед" я уже говорил себе, что хотел бы закончить с футболом, но решил немного продлить свое приключение. Карьера в "Юнайтед" закончилась победой в кубке, но я уже знал, что проект клуба мне не подходит, - сказал защитник.

По словам французского защитника, итальянский клуб стал привлекательным выбором с точки зрения игры.

"Комо" был вариантом, который выделялся: он не был экзотическим, не был финансовым выгодным, но с человеческой точки зрения он имел смысл, и имеет до сих пор, поскольку я собираюсь остаться с ними. К тому же я хотел играть только один раз в неделю, - сказал Варан.

Рафаэль Варан перешёл в "Манчестер Юнайтед" из мадридского "Реала" за 40 млн евро. Он сыграл в 95 матчах, в которых забил 2 гола и отдал ассист.

Французский футболист недавно завершил карьеру. Последним клубом игрока был итальянский "Комо".

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Источник:
Manchester Evening News
Опубликовал: Владислав Прийменко
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