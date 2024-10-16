Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Экс-игрок Манчестер Юнайтед рассказал почему ушёл из клуба и о своём переезде в Италию
Футболист понимал, что проект английского клуба ему не подходит
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Экс-игрок "Манчестер Юнайтед" Рафаэль Варан рассказал, почему ушёл из английского клуба и своём переходе в "Комо".
В начале своего последнего сезона в "Манчестер Юнайтед" я уже говорил себе, что хотел бы закончить с футболом, но решил немного продлить свое приключение. Карьера в "Юнайтед" закончилась победой в кубке, но я уже знал, что проект клуба мне не подходит, - сказал защитник.
По словам французского защитника, итальянский клуб стал привлекательным выбором с точки зрения игры.
"Комо" был вариантом, который выделялся: он не был экзотическим, не был финансовым выгодным, но с человеческой точки зрения он имел смысл, и имеет до сих пор, поскольку я собираюсь остаться с ними. К тому же я хотел играть только один раз в неделю, - сказал Варан.
Рафаэль Варан перешёл в "Манчестер Юнайтед" из мадридского "Реала" за 40 млн евро. Он сыграл в 95 матчах, в которых забил 2 гола и отдал ассист.
Французский футболист недавно завершил карьеру. Последним клубом игрока был итальянский "Комо".
Популярное сейчас
- Зеленский представил План победы. Что он предусматривает?
- Стало известно, сколько Петраков зарабатывал в сборной Армении
- Пик карьеры Калюжного на фоне локального прогресса Реброва. О матчах сборной Украины в Лиге наций
- Тренер Ливерпуля собрал сборную лучших игроков Лиги Чемпионов за всё время. Кого выбрал?
- Красавица дня. Жена Арнаутовича, который отвалил дубль в ворота норвежцев
- Секс-символ судейства: Рефери, которую дисквалифицировали за клубничку в чемпионате Турции