Манчестер Юнайтед может подписать еще одного игрока, с которым Эрик тен Хаг работал в Аяксе

"Манчестер Юнайтед" считается очевидным фаворитом в борьбе за возможное подписание звездного полузащитника "Барселоны", несмотря на предыдущие неудачные попытки подписать игрока сборной Нидерландов.

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Эрик тен Хаг пытался привести Френки де Йонга в "Манчестер Юнайтед", как только он возглавил клуб. 27-летний полузащитник всегда отказывался покидать "Барселону", однако все может измениться в конце этого сезона. Действующий контракт нидерландского полузащитника с клубом истекает летом 2026 года.

Учитывая финансовые проблемы, существует вероятность, что "Барселона» несмотря на свое желание, не сможет продлить контракт де Йонга. Это может привести к тому, что каталонский клуб попробует продать его летом, чтобы не потерять игрока бесплатно. Будущее де Йонга еще далеко не решено, но все указывает на то, что он покинет клуб.

За пять лет в "Барселоне" Френки Де Йонг провел 215 игр во всех турнирах за клуб и забил 38 голов.