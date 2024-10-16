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Официально: Тоттенхэм объявил о подписании нового контракта с Джедом Спенсом
Новое соглашение с клубом рассчитано до 2028 года
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Тоттенхэм" официально объявил о том, что клуб и Джед Спенс согласовали новый контракт до июня 2028 года.
Джед Спенс присоединился к клубу в июле 2022 года из "Мидлсбро". Спенс провел 10 матчей в футболке "шпор" и забил свой дебютный гол в прошлом месяце в матче против "Ковентри" в Кубке английской лиги.
Вторую половину прошлого сезона 24-летний игрок провел в аренде, играя за "Дженоа".
We are delighted to announce that Djed Spence has signed a new contract with the Club, which will run until 2028 ✍️????— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) October 16, 2024
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