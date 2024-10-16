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Официально: Тоттенхэм объявил о подписании нового контракта с Джедом Спенсом

Англия

Новое соглашение с клубом рассчитано до 2028 года

Официально: Тоттенхэм объявил о подписании нового контракта с Джедом Спенсом

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"Тоттенхэм" официально объявил о том, что клуб и Джед Спенс согласовали новый контракт до июня 2028 года.

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Джед Спенс присоединился к клубу в июле 2022 года из "Мидлсбро". Спенс провел 10 матчей в футболке "шпор" и забил свой дебютный гол в прошлом месяце в матче против "Ковентри" в Кубке английской лиги.

Вторую половину прошлого сезона 24-летний игрок провел в аренде, играя за "Дженоа".

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Тоттенхэм (Лондон)
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Источник:
Сайт Тоттенгема
Опубликовал: Андрей Журба
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