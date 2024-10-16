Защитник сборной Нидерландов мог оказаться в Барселоне. Почему не состоялся трансфер?

Защитник сборной Нидерландов Мики Ван де Вен мог оказаться в "Барселоне". Бывший скаут вспомнил историю.

Боян Кркич-старший присутствовал на матче между "Волендамом" и "АЗ". Он наблюдал за полузащитником Кензо Гаудмуйна. Но в том поединке его больше всего поразил юный защитник "Волендама" Ван де Вен. За ним скаут приехал понаблюдать на тренировку и игру клуба.

Мне сказали, что он сильно вырос, поэтому я пошёл посмотреть на него на следующей игре. На той же неделе во время тренировки они проводили физические тесты, и оказалось, что у него была более высокая максимальная скорость, чем у Килиана Мбаппе, - вспомнил Кршич.

Скаут отправился к руководству "Барселоны". За Ван ден Вена "Волендам" хотел 3,5 млн евро. Испанский клуб выжидал момент подписания игрока. Их опередил немецкий "Вольфсбург".

Трансфер игрока обошёлся клубу Бундеслиги в 8,5 млн евро. За "Вольфсбург" защитник сборной Нидерландов сыграл 41 матч, в котором забил гол и отдал три ассиста.

В 2023 году защитника приобрёл лондонский "Тоттенхэм" за 40 млн евро. В этом сезоне Ван де Вен отыграл за английский клуб 7 игр во всех турнирах и отдал 2 голевые передачи.