Защитник Манчестер Юнайтед надеется вернуться в основную команду до следующего международного перерыва

Защитник "Манчестер Юнайтед" Лени Йоро надеется вернуться в основную команду до следующего международного перерыва.

Лени Йоро сломал лодыжку в предсезонных матчах. 5 августа игроку сделали операцию и ожидали, что футболист пропустит как минимум 3 месяца. Сейчас защитник уже восстанавливается в тренажёрном зале.

В настоящее время Йоро тренируется в тренажёрном зале и впечатлил сотрудников "Каррингтона" своим настроем и решимостью подготовиться к матчу быстрее, чем ожидалось, - сообщил Бен Джейкобс.

Йоро хочет вернуться в общую группу до ноябрьского международного перерыва. Однако клуб не торопит его с возвращением.

В сложившихся обстоятельствах, если не произойдёт никаких неожиданных сбоев, Йоро уверенно движется к плавному возвращению и, возможно, даже более быстрому, чем предполагалось изначально, - пишет источник.

Лени Йоро присоединился к "Манчестер Юнайтед" в июле 2024 года из "Лилля" за 62 млн евро.