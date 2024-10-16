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Защитник Манчестер Юнайтед надеется вернуться в основную команду до следующего международного перерыва
Клуб не торопит его с возвращением
Getty Images/Global Images Ukraine
Защитник "Манчестер Юнайтед" Лени Йоро надеется вернуться в основную команду до следующего международного перерыва.
Лени Йоро сломал лодыжку в предсезонных матчах. 5 августа игроку сделали операцию и ожидали, что футболист пропустит как минимум 3 месяца. Сейчас защитник уже восстанавливается в тренажёрном зале.
В настоящее время Йоро тренируется в тренажёрном зале и впечатлил сотрудников "Каррингтона" своим настроем и решимостью подготовиться к матчу быстрее, чем ожидалось, - сообщил Бен Джейкобс.
Йоро хочет вернуться в общую группу до ноябрьского международного перерыва. Однако клуб не торопит его с возвращением.
В сложившихся обстоятельствах, если не произойдёт никаких неожиданных сбоев, Йоро уверенно движется к плавному возвращению и, возможно, даже более быстрому, чем предполагалось изначально, - пишет источник.
Лени Йоро присоединился к "Манчестер Юнайтед" в июле 2024 года из "Лилля" за 62 млн евро.
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