"Мы наносим себе вред". Невилл отреагировал на назначение Томаса Тухеля наставником сборной Англии

Бывший игрок "Манчестер Юнайтед", а ныне футбольный эксперт Гари Невилл высказался о назначении Томаса Тухеля новым главным тренером сборной Англии.

"Мы наносим себе вред. В Англии очень много хороших специалистов, которых можно было бы назначить тренером сборной. Почему-то мы застряли, когда дело касается тренерства. Англичане имеют одну из худших репутаций в Европе. У нас нет четкой идентичности, из-за чего мы не можем построить уникальный стиль. Нам нужно дать возможность английским тренерам процветать, чтобы у нас появилась собственная идентичность", - сказал специалист.