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"Мы наносим себе вред". Невилл отреагировал на назначение Томаса Тухеля наставником сборной Англии
Гари считает, что тренировать сборную должен англичанин
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший игрок "Манчестер Юнайтед", а ныне футбольный эксперт Гари Невилл высказался о назначении Томаса Тухеля новым главным тренером сборной Англии.
"Мы наносим себе вред. В Англии очень много хороших специалистов, которых можно было бы назначить тренером сборной. Почему-то мы застряли, когда дело касается тренерства. Англичане имеют одну из худших репутаций в Европе. У нас нет четкой идентичности, из-за чего мы не можем построить уникальный стиль. Нам нужно дать возможность английским тренерам процветать, чтобы у нас появилась собственная идентичность", - сказал специалист.
Напомним, что Тухель приступит к исполнению своих обязанностей с 1 января 2025 года. Контракт специалиста с ФА рассчитан до июля 2026 года.
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