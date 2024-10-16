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"Мы наносим себе вред". Невилл отреагировал на назначение Томаса Тухеля наставником сборной Англии

Англия

Гари считает, что тренировать сборную должен англичанин

"Мы наносим себе вред". Невилл отреагировал на назначение Томаса Тухеля наставником сборной Англии

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Бывший игрок "Манчестер Юнайтед", а ныне футбольный эксперт Гари Невилл высказался о назначении Томаса Тухеля новым главным тренером сборной Англии.

"Мы наносим себе вред. В Англии очень много хороших специалистов, которых можно было бы назначить тренером сборной. Почему-то мы застряли, когда дело касается тренерства. Англичане имеют одну из худших репутаций в Европе. У нас нет четкой идентичности, из-за чего мы не можем построить уникальный стиль. Нам нужно дать возможность английским тренерам процветать, чтобы у нас появилась собственная идентичность", - сказал специалист.

Напомним, что Тухель приступит к исполнению своих обязанностей с 1 января 2025 года. Контракт специалиста с ФА рассчитан до июля 2026 года.

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Англия Гари Невилл Томас Тухель
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Источник:
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Опубликовал: Екатерина Власова
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