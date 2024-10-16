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Атлетик Бильбао оштрафован УЕФА за инциденты во время матча с Ромой
Фанаты испанского клуба устроили ряд провокаций
"Атлетико Бильбао" был оштрафован УЕФА на 30 000 евро за инцидент, произошедший во время матча Лиги Европы против "Ромы".
УЕФА также запретил продажу билетов болельщикам испанской команды на следующий выездной матч еврокубков. Все из-за того, что фанаты "Атлетик" устроили ряд провокаций: зажигали файеры и бросали их на поле, а также в сектор сторонников "Ромы".
"Атлетик" уже опубликовал заявление, в котором осудил поведение своих болельщиков.
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Источник:Football Italia
Опубликовал: Екатерина Власова
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