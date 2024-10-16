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Гвардиола может продлить контракт с Манчестер Сити в ближайшие недели

Англия

Английский клуб хочет сохранить тренера

Гвардиола может продлить контракт с Манчестер Сити в ближайшие недели

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола может в ближайшие недели продлить контракт с клубом.

По словам журналиста Бена Джейкобса, Гвардиола был одним из кандидатов на главного тренера сборной Англии. Хоть он был идеальным кандидатом, но не прошёл официальное собеседование.

Футбольная ассоциация не получила чёткого указания на то, что Пеп хочет уйти из клубного футбола, и знала, что он будет самым дорогим из всех потенциальных кандидатов, - сообщил Джейкобс.

В то время в "Манчестер Сити" надеются сохранить испанского специалиста ещё на год. Гвардиола не говорил о своём будущем, но за кулисами клуба уже усердно работают над тем, чтобы удержать его как минимум ещё на 12 месяцев.

"Манчестер Сити" с оптимизмом смотрит на то, что Пеп продлит контракт ещё на один сезон, и рассчитывает заключить соглашение к концу ноября, скорее всего, на один год, - пишет Джейкобс.

Гвардиола также не обеспокоен уходом спортивного директора Чики Бегиристайна в конце сезона. Он знал, что Бегиристайн уходит ещё в прошлом году, и полностью поддерживает его преемника Уго Виану.

Новый спортивный директор надеется, что Гвардиола продлит контракт с клубом. В противном случае ему предстоит найти замену. Приоритет клуба – сохранить тренера,

Пеп Гвардиола тренирует "Манчестер Сити" с 2016 года.

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Манчестер Сити Пеп Гвардиола
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Источник:
GiveMeSport
Опубликовал: Владислав Прийменко
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