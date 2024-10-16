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Стала известна зарплата Тухеля в сборной Англии

Англия

9 миллионов евро плюс бонусы

Стала известна зарплата Тухеля в сборной Англии

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

16 октября Федерация футбола Англии объявила, что Томас Тухель возглавит национальную команду.

Согласно информации Флориана Плеттенберга, годовой доход немецкого специалиста на посту главного тренера сборной Англии составит 9 миллионов евро.

Помимо основной зарплаты, Томас также будет получать дополнительные 2-3 миллиона евро ежегодно в виде бонусов. Однако, за какие именно достижения будут начисляться эти премии, пока что не разглашается.

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Англия Томас Тухель
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Источник:
Plettigoal
Опубликовал: Екатерина Власова
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