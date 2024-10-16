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Стала известна зарплата Тухеля в сборной Англии
9 миллионов евро плюс бонусы
Getty Images/Global Images Ukraine
16 октября Федерация футбола Англии объявила, что Томас Тухель возглавит национальную команду.
Согласно информации Флориана Плеттенберга, годовой доход немецкого специалиста на посту главного тренера сборной Англии составит 9 миллионов евро.
Помимо основной зарплаты, Томас также будет получать дополнительные 2-3 миллиона евро ежегодно в виде бонусов. Однако, за какие именно достижения будут начисляться эти премии, пока что не разглашается.
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Источник:Plettigoal
Опубликовал: Екатерина Власова
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